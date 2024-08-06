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В ЦСКА прокомментировали решение РФС отказать Федотову в выплате неустойки

ЦСКА не воспринимает решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по иску экс‑главного тренера Владимира Федотова к клубу как победу, потому что сама ситуация была неприятной, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям «красно‑синих» Кирилл Брейдо.

В ЦСКА прокомментировали решение РФС отказать Федотову в выплате неустойки
© Матч ТВ

Во вторник юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы специалиста, сообщил «Матч ТВ», что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате неустойки в размере 200 миллионов рублей, а точку в данном споре поставит Спортивный арбитражный суд (CAS).

— Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали всё, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции исходя из прописанных в контракте условий расторжения, — сказал Брейдо «Матч ТВ».
Футбол
Кирилл Брейдо
Михаил Прокопец
Владимир Федотов
РФС