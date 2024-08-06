В ЦСКА прокомментировали решение РФС отказать Федотову в выплате неустойки

ЦСКА не воспринимает решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по иску экс‑главного тренера Владимира Федотова к клубу как победу, потому что сама ситуация была неприятной, заявил «Матч ТВ» директор по коммуникациям «красно‑синих» Кирилл Брейдо.
Во вторник юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы специалиста, сообщил «Матч ТВ», что палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате неустойки в размере 200 миллионов рублей, а точку в данном споре поставит Спортивный арбитражный суд (CAS).
— Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали всё, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции исходя из прописанных в контракте условий расторжения, — сказал Брейдо «Матч ТВ».