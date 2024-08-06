Польских судей отстранили от матча Лиги чемпионов за их поведение.

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Бартош Франковски и Томаш Мусял должны были работать в качестве судей ВАР на сегодняшнем матче между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Однако они были отстранены из-за своего поведения накануне игры – в ночь с понедельника на вторник их задержала полиция Любляны. Судьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак.

«Примерно в 01:40 мы получили сообщение о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, и в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», – сообщил TVP Sport пресс-службы главного управления полиции Любляны Камиль Голембиовски.

Отмечается, что содержание алкоголя в крови у Франковского составляло 1,8 промилле, а у Мусяла – 1,7. На матч «Динамо» и «Рейнджерс» вместо них назначены Томаш Квятковски и Павел Малец.

Польский футбольный союз заявил, что изучит эту ситуацию. Если обвинения подтвердятся, то контракты с Франковским и Мусялом будут расторгнуты.

Матч «Динамо» Киев – «Рейнджерс» пройдет в Любляне и начнется в 21:00 по московскому времени.