Латвийского вратаря обвинили в поддержке России

Латвийского вратаря юношеской команды итальянской «Ромы» Владислава Разумеева обвинили на родине в поддержке России, передает Telegram-канал BALTNEWS.

© Газета.Ru

В августе в соцсетях стали распространяться скриншоты профиля Разумеева в Telegram, где у него возле имени размещен российский флаг и буква «Z».

Голкипер опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал аккаунт фейковым, а также заявил, что Россию он никогда не поддерживал.

В октябре 2023 года украинский футболист Александр Роспутько сбежал из расположения команды, не явившись на самолет после матча в Бельгии против местного «Антверпена».

Отец игрока заявил, что в России его сыну будет безопаснее.