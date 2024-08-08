Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени бывшего главного тренера сборной России по футболу и ПФК ЦСКА Валерия Газзаева. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» в своём телеграм-канале.

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Валерий Георгиевич Газзаев — знаменитый российский футбольный тренер, родился 7 августа 1954 года во Владикавказе, Северная Осетия. После завершения профессиональной карьеры игрока Газзаев начал тренерскую деятельность. Известность он получил, возглавляя «Аланию», с которой стал чемпионом страны в 1995 году.

А спустя 10 лет под руководством Валерия Газзаева ПФК ЦСКА выиграл первый в истории Российской Федерации международный трофей — Кубок УЕФА. Вчера, 7 августа, Валерий Газзаев отпраздновал 70-летний юбилей.