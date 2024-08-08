Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Валерия Газзаева
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени бывшего главного тренера сборной России по футболу и ПФК ЦСКА Валерия Газзаева. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» в своём телеграм-канале.
Валерий Георгиевич Газзаев — знаменитый российский футбольный тренер, родился 7 августа 1954 года во Владикавказе, Северная Осетия. После завершения профессиональной карьеры игрока Газзаев начал тренерскую деятельность. Известность он получил, возглавляя «Аланию», с которой стал чемпионом страны в 1995 году.
А спустя 10 лет под руководством Валерия Газзаева ПФК ЦСКА выиграл первый в истории Российской Федерации международный трофей — Кубок УЕФА. Вчера, 7 августа, Валерий Газзаев отпраздновал 70-летний юбилей.