Полузащитник «Челси» подпишет контракт с «Атлетико»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии Конор Галлахер перейдет в мадридский «Атлетико», сообщает в социальных сетях Фабрицио Романо.

По его информации, англичанин в среду пройдет медобследование и подпишет пятилетний контракт с мадридским клубом.

За Галлахера «Атлетико» заплатит 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Галлахер провел 37 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. На чемпионате Европы воспитанник «Челси» принял участие в пяти матчах сборной Англии.