Златан Ибрагимович отреагировал на вопрос о желании стать тренером

Экс-нападающий и советник по спортивным и коммерческим вопросам «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о желании начать тренерскую деятельность.

— Хотели бы вы стать тренером? — Нет. — Почему нет? — Вы видите мои седые волосы? (Показывает на свои полностью тёмные волосы). Полностью седые волосы появляются после одной недели работы тренером. Рабочее время тренера составляет до 12 часов в день. У вас абсолютно нет свободного времени. Моя роль — объединять всё; быть лидером сверху и следить за тем, чтобы структура и организация работали. Держать всех в тонусе, — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

42-летний экс-нападающий «Милана», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершил карьеру действующего игрока в июне 2023 года. В декабре 2023 года Ибрагимович был назначен на должность старшего советника в американской инвестиционной компании Redbird, владеющей «Миланом». Задачами Златана в структуре управления «россонери» являются развитие игроков и методов их подготовки, продвижение бренда «Милана» и его коммерческих интересов.