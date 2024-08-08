Футболист «Спартака» назвал преимущество низкого роста

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о преимуществах низкого роста.
Рост Барко составляет 1,66 метра. Футболист перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле. По данным СМИ, московский клуб заплатил за 25‑летнего хавбека около 16 миллионов долларов. В трех матчах Барко забил мяч и отдал две голевых передачи.
— У меня невысокий рост. Из‑за этого мне приходится работать над физической подготовкой, силой и скоростью. Поэтому это помогает мне работать над другими важными качествами, — приводит слова Барко «Чемпионат».