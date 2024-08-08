Футболист «Спартака» назвал преимущество низкого роста

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о преимуществах низкого роста.

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Рост Барко составляет 1,66 метра. Футболист перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле. По данным СМИ, московский клуб заплатил за 25‑летнего хавбека около 16 миллионов долларов. В трех матчах Барко забил мяч и отдал две голевых передачи.