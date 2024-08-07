Мать эстонского футболиста запретила ему играть на Украине

Футболист сборной Эстонии и таллинской «Левадии» Михкель Айнсалу рассказал, что мать запретила ему играть за украинские клубы. Его цитирует Оhtuleht.

Полузащитник заявил, что получил предложение от клуба из Харькова, однако в семье эту новость восприняли негативно.

«Мама сказала, что, если я сейчас вернусь туда, она больше не будет со мной общаться. Пока что я выбрал семью», — сказал он, добавив, что у него есть предложения из других команд.

28-летний Айнсалу ранее выступал на Украине. С августа 2020-го по февраль 2021-го он играл за «Львов».

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