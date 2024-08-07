Сперцяном интересовался «Наполи». Хавбек, скорее всего, останется в «Краснодаре» как минимум до зимы (Metaratings)
Эдуард Сперцян привлек интерес «Наполи».
Как сообщает Metaratings.ru, агент Рафаэла Пимента предлагала услуги полузащитника «Краснодара» разным европейским клубам. Подписать игрока был готов «Наполи», но только в случае продажи ряда игроков команды.
Сейчас у российского клуба нет официальных предложений о трансфере Сперцяна. Скорее всего, футболист останется в составе «быков» как минимум до зимы.
В первых трех турах сезона Мир РПЛ хавбек не отличился результативными действиями.
Сперцяном интересовался «Наполи». Хавбек, скорее всего, останется в «Краснодаре» как минимум до зимы (Metaratings)
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