Эдуард Сперцян привлек интерес «Наполи».

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Как сообщает Metaratings.ru, агент Рафаэла Пимента предлагала услуги полузащитника «Краснодара» разным европейским клубам. Подписать игрока был готов «Наполи», но только в случае продажи ряда игроков команды.

Сейчас у российского клуба нет официальных предложений о трансфере Сперцяна. Скорее всего, футболист останется в составе «быков» как минимум до зимы.

В первых трех турах сезона Мир РПЛ хавбек не отличился результативными действиями.