Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру со «Штурмом»

Российский вратарь Матвей Сафонов попал в заявку французского «ПСЖ» на товарищескую игру с австрийским «Штурмом».

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В заявку не попали основные вратари французской команды Доннаруммы и Арнау Тенаса. Вторым вратарем «ПСЖ» станет 21-летний Люка Лавалле.

Встреча «Штурма» и «ПСЖ» пройдет 7 августа. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.