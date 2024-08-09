Булыкин ответил, справится ли Сафонов с ответственностью в ПСЖ

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы российских голкиперов Матвея Сафонова и Даниила Худякова проявить себя в новых клубах — французском «ПСЖ» и австрийском «Штурме», отметив, что игрокам из России будет тяжело пробиться в основной состав при наличии конкурента с европейским паспортом. Его слова приводит «Советский спорт».

© Газета.Ru

«Справятся ли футболисты с возложенной ответственностью? Здесь все зависит от доверия тренера. Если он доверяет, то, конечно, справятся, потому что голкиперы хорошие. Главное, чтобы им давали шанс, потому что в Европе больше шансов дают местным футболистам», — заявил Булыкин.

7 августа «ПСЖ» и «Штурм» сыграли товарищеский матч, игра завершилась со счетом 2:2. Сафонов и Худяков, для которых этот матч стал дебютным в составах своих команд, провели всю игру на поле.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.