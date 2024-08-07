Дзагоев: следующим летом Файзуллаев может уехать в топовый европейский клуб

Бывший российский футболист Алан Дзагоев высказался о полузащитнике ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

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— Не удивишься, если зимой или следующим летом Файзуллаев уедет в топовый европейский клуб?

— Не удивлюсь.

— В команду какого уровня?

— Не в «Барселону», но в клуб, который идёт на пятом-шестом месте.

— В «Реал Сосьедад»?

— Например. Если Аббос продолжит играть на том же уровне, то через год-два мы можем уже не увидеть его в ЦСКА, — приводят слова Дзагоева «Известия».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Действующий контракт молодого футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость узбекского хавбека в € 6 млн.