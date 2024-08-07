Полузащитник «Монако» Головин получил повреждение лодыжки

Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки
Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки.
«Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.
Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.