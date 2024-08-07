Полузащитник «Монако» Головин получил повреждение лодыжки

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки.

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«Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.