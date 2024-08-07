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Единственный российский тренер с европейским трофеем. Валерию Газзаеву — 70

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Команда ЦСКА и главный тренер Валерий Газзаев празднуют победу в финальном матче Кубка России по футболу ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:0, 2006 год
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Команда ЦСКА и главный тренер Валерий Газзаев празднуют победу в финальном матче Кубка России по футболу ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:0, 2006 год 
© Виталий Белоусов/ТАСС
Игроки сборной молодежной команды СССР Валерий Газзаев (слева) и Давид Кипиани с Кубком чемпионов Европы, 1976 год
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Игроки сборной молодежной команды СССР Валерий Газзаев (слева) и Давид Кипиани с Кубком чемпионов Европы, 1976 год 
© Валерий Христофоров, Александр Яковлев/ТАСС
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев у себя дома, 1992 год
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев у себя дома, 1992 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Кандидат в члены олимпийской сборной команды СССР по футболу Валерий Газзаев в борьбе за мяч, 1983 год
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Кандидат в члены олимпийской сборной команды СССР по футболу Валерий Газзаев в борьбе за мяч, 1983 год 
© Дмитрий Донской/РИА Новости

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Игрок московской команды «Динамо» Валерий Газзаев (2 слева) во время матча с командой «Динамо» (Тбилиси), 1979 год
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Игрок московской команды «Динамо» Валерий Газзаев (2 слева) во время матча с командой «Динамо» (Тбилиси), 1979 год 
© Александр Макаров/РИА Новости
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев и его двоюродный брат футболист Юрий Газзаев, 1991 год
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев и его двоюродный брат футболист Юрий Газзаев, 1991 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Тренер футбольного клуба «Спартак» Валерий Газзаев со своей женой Беллой у себя дома, 1995 год
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Тренер футбольного клуба «Спартак» Валерий Газзаев со своей женой Беллой у себя дома, 1995 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Главный тренер сборной команды России по футболу Валерий Газзаев, 2002 год
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Главный тренер сборной команды России по футболу Валерий Газзаев, 2002 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Старший тренер первого советского профессионального футбольного клуба «Асмарал» Константин Бесков и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев, 1991 год
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Старший тренер первого советского профессионального футбольного клуба «Асмарал» Константин Бесков и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев, 1991 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости

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Валерий Газзаев и его сыновья Аслан и Володя, 1992 год
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Валерий Газзаев и его сыновья Аслан и Володя, 1992 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Команда ЦСКА, завоевавшая Кубок УЕФА, на стадионе в Лужниках, 2005 год
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Команда ЦСКА, завоевавшая Кубок УЕФА, на стадионе в Лужниках, 2005 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев со своей командой во время тренировки на подмосковной базе Бор, 2003 год
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев со своей командой во время тренировки на подмосковной базе Бор, 2003 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев и футболист Андрей Шевченко (слева направо) на пресс-конференции, где украинский форвард был официально представлен как игрок киевского «Динамо», 2009 год
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Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев и футболист Андрей Шевченко (слева направо) на пресс-конференции, где украинский форвард был официально представлен как игрок киевского «Динамо», 2009 год 
© Григорий Василенко/РИА Новости
Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев во время матча 20-го тура Премьер-лиги ЧР по футболу между командами «Локомотив» и ЦСКА. Армейцы победили со счетом 2:0, 2008 год
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Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев во время матча 20-го тура Премьер-лиги ЧР по футболу между командами «Локомотив» и ЦСКА. Армейцы победили со счетом 2:0, 2008 год 
© Антон Денисов/РИА Новости

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Тренер футбольной команды «Спартак-Алания» (Владикавказ) Валерий Газзаев (справа) и судья из Краснодара Юрий Чеботарев, 1996 год
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Тренер футбольной команды «Спартак-Алания» (Владикавказ) Валерий Газзаев (справа) и судья из Краснодара Юрий Чеботарев, 1996 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Валерий Газзаев и победитель футбольной премии «Джентльмен года-2023», игрок ПФК ЦСКА и сборной России Федор Чалов на церемонии награждения, 2023 год
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Валерий Газзаев и победитель футбольной премии «Джентльмен года-2023», игрок ПФК ЦСКА и сборной России Федор Чалов на церемонии награждения, 2023 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Валерий Газзаев родился 7 августа 1954 года в столице Северо-Осетинской АССР — городе Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Когда мальчику исполнился год, родители, по осетинской традиции, разложили перед ним разные вещи, которые подсказывали, с чем может быть связана судьба ребенка. Валерий выбрал резиновый мячик.

Увлечение футболом для Газзаева началось во дворе. Именно из дворовой команды он попал в футбольную школу местного «Спартака», за который и дебютировал в 1971 году. В качестве игрока Газзаев также выступал за ростовский СКА, московские «Локомотив» и «Динамо» и тбилисское «Динамо». В 1980-м вместе со сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Москве.

Интерес к тренерской работе проснулся в Газзаеве раньше, чем пришло первое назначение. Еще в период своей игры за «Локомотив» футболист стал задавать вопросы на теоретических занятиях и во время разбора матчей. После завершения профессиональной карьеры Валерий Газзаев стал детским тренером в московском «Динамо», а уже через три года возглавил «Спартак» из Орджоникидзе, в котором начинал играть.

Газзаев тренировал московское и киевское «Динамо», «Аланию» и ЦСКА. Последний клуб принес ему главное достижение в тренерской карьере — в 2005-м Газзаев стал первым российский тренером, под руководством которого был выигран Кубок УЕФА. Сам наставник по итогам сезона был удостоен приза «Тренер года» по версии УЕФА. Он до сих пор остается единственным тренером из РФ, завоевавшим европейский трофей.

«Никто и не верил, когда я сделал заявление, что мы будем играть в финале Кубка УЕФА, все журналисты дружно посмеялись, а потом я смеялся над ними», — рассказывал Газзаев в одном из интервью.

В 2002-2003 годах он также тренировал российскую сборную по футболу, но на этом посту серьезных достижений не добился. Хотя сам Газзаев считал, что ему удалось провести успешно смену поколений в национальной команде.

По его словам, за свою тренерскую деятельность он добился практически всего, за исключением победы в Лиге чемпионов. Однако сам Газзаев говорил, что не жалеет о том, что закончил карьеру тренера, потому что всегда принимал решение, соответствовавшее его внутреннему голосу, «и не думал о том, что будет завтра».

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