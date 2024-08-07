«Спартак» не принял единственное предложение «Зенита» по Соболеву

«Зенит» предлагал за Соболева 8 млн евро, «Спартак» хочет 12-15 млн. В иностранный клуб форварда могут продать дешевле 10 млн (Иван Карпов)
«Спартак» не принял единственное предложение «Зенита» по Александру Соболеву.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб получил лишь одно устное предложение о трансфере нападающего – петербуржцы направили его через агента Павла Андреева. Сине-бело-голубые предложили 8 миллионов евро, красно-белые посчитали эту сумму слишком низкой.
На общем собрании клубов РПЛ 10 июля исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов поговорил с гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым по поводу этого трансфера и получил такой же ответ.
Интерес к Соболеву также проявляли команды из Турции. Отмечается, что «Спартак» готов продать форварда в зарубежный клуб дешевле 10 миллионов евро, но от «Зенита» требует 12-15 млн евро с учетом бонусов.
Красно-белые готовы к тому, что футболист не захочет играть в команде Деяна Станковича – в таком случае он продолжит работать отдельно от основного состава.
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«Зенит» предлагал за Соболева 8 млн евро, «Спартак» хочет 12-15 млн. В иностранный клуб форварда могут продать дешевле 10 млн (Иван Карпов)
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