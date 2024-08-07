«Спартак» не принял единственное предложение «Зенита» по Соболеву

«Спартак» не принял единственное предложение «Зенита» по Александру Соболеву.

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По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб получил лишь одно устное предложение о трансфере нападающего – петербуржцы направили его через агента Павла Андреева. Сине-бело-голубые предложили 8 миллионов евро, красно-белые посчитали эту сумму слишком низкой.

На общем собрании клубов РПЛ 10 июля исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов поговорил с гендиректором «Спартака» Олегом Малышевым по поводу этого трансфера и получил такой же ответ.

Интерес к Соболеву также проявляли команды из Турции. Отмечается, что «Спартак» готов продать форварда в зарубежный клуб дешевле 10 миллионов евро, но от «Зенита» требует 12-15 млн евро с учетом бонусов.

Красно-белые готовы к тому, что футболист не захочет играть в команде Деяна Станковича – в таком случае он продолжит работать отдельно от основного состава.