Газзаев объяснил свой отказ от перехода в «Фенербахче»

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев, празднующий сегодня своё 70-летие, поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Фенербахче» в бытность футболистом «Локомотива». По словам Газзаева, турецкий клуб предложил ему внушительный подписной бонус, но он сразу отказался — в те времена уезд за границу считался изменой родине.

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«Действительно, «Локомотив» был на турнире в Турции. После этой игры представители «Фенербахче» подошли ко мне и предложили перейти в их клуб. Я не мог себе этого позволить, потому что это считалось предательством, изменой родине. Мы так были воспитаны. И мне предложили полтора миллиона долларов за переход. Это был 1977 год. Я даже не рассматривал это. Сказал, что это исключено. Они мне указали на калитку, а за калиткой, как они говорят, стоит машина, мол, сядешь, и всё. В те времена с нами ездили и люди в погонах. Один такой поехал в первый раз в такую поездку с нами, видимо. Очень переживал. Говорил, что расстреляют его, если я убегу или уеду. Я ответил: «Успокойся. Ничего не будет». Тогда была совсем другая идеология», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Газзаев выступал за «Локомотив» с 1976 по 1978 год. Также он выступал за «Спартак» (Орджоникидзе), ростовский СКА, московское и тбилисское «Динамо». Однако наибольших успехов Газзаев добился в статусе тренера — он стал единственным российским специалистом, которому покорился еврокубок (он выигрывал Кубок УЕФА с ПФК ЦСКА).