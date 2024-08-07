Стали известны условия, которые Керем Актюркоглу озвучил «Спартаку»
Вингер турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу озвучил «Спартаку» условия личного контракта, которые хотел бы иметь в случае перехода в клуб. Об этом сообщает Gala Haber.
Запрашиваемые условия:
Заработная плата € 4,5 млн после вычета налогов;
Бонус за каждое попадание в заявку на матч в размере € 10 тыс.;
Бонус в размере € 5 тыс. за каждый сыгранный полный матч;
Бонус за каждую игру, в которой Актюркоглу проведёт 60 минут, в размере € 5 тыс.;
Бонус в размере € 100 тыс. за каждые 10 забитых голов;
Бонус в размере € 100 тыс. за каждые 10 результативных передач;
Дополнительный бонус в размере € 300 тыс., если игрок за сезон забьёт 10 голов и отметится 10 результативными передачами;
Премия в размере € 350 тыс. в случае победы в РПЛ;
Премия в размере € 150 тыс. в случае победы в Кубке России;
Сумма отступных для клуба, участвующего в Лиге чемпионов - € 20 млн.
Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.