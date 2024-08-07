«Зенит» продлил контракт с Алипом

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Нуралы Алипом. Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Алип перешел в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата». В нынешнем сезоне Алип провел 2 матча (113 минут), результативными действиями не отметился. Всего за петербургский клуб Нуралы сыграл в 64 матчах, в которых забил 1 гол.

Вместе с «Зенитом» Алип трижды становился чемпионом России, три раза становился обладателем Суперкубка России, один раз выигрывал Кубок Росси.

На счету Алипа 33 матча в составе сборной Казахстана и 1 голевая передача.