Бубнов ответил, сказывается ли отсутствие Промеса и Соболева на игре «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об отсутствии нападающих Квинси Промеса и Александра Соболева в составе московского «Спартака». Ранее Промес покинул клуб после завершения срока контракта, Соболев был отстранён от тренировок с основной командой красно-белых.

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«Отсутствие Квинси Промеса и Александра Соболева не сказывается на игре, наоборот, команда выглядит даже лучше по всем компонентам. «Спартак» однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне. Главное — уже есть ресурсы для решения определённых задач, а Станкович не готов на этом останавливаться и ждёт новые трансферы», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» примет грозненский «Ахмат» 11 августа.