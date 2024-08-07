Звезда «Галатасарая» может перейти в «Спартак»

Нападающий турецкого "Галатасарая" Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова. В июне сообщалось, что форвард не рассматривает вариант перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Однако сейчас уточняется, что он переменил мнение и хочет выйти из зоны комфорта. В этой связи он готов покинуть родину, отказаться от еврокубков и выступать в России. Теперь все зависит от того, какие финансовые условия готов предложить игроку "Спартак". Актюркоглу стал футболистом "Галатасарая" в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн. В понедельник "Спартак" дома разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский "Ахмат". Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным "Локомотивом".