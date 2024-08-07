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Отца футболиста курского «Авангарда» убили во время нападения на Курскую область

При атаке ВСУ на Курскую область погиб фельдшер скорой помощи Александр Чекалин, отец футболиста курского «Авангарда». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отца футболиста «Авангарда» убили во время нападения на Курскую область
© РИА Новости
«У нашего воспитанника футбольной академии ФК Авангард Курск при террористическом нападении ВСУ погиб отец», — сообщила пресс-служба клуба в telegram-канале.

Отмечается, что в момент атаки Чекалин находился на выезде. Вместе с ним погиб и водитель скорой помощи Александр Никитичев.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по Курской области. Столкновения с противником до сих пор продолжаются на приграничных территориях этого региона до настоящего времени. В ответ на сложившуюся ситуацию был оперативно развернут штаб, функционирующий в режиме круглосуточного дежурства.

Глава Генштаба Валерий Герасимов находясь в Курской области в одном из пунктов оперативного управления заявил, что продвижение украинских солдат приостановлено. Он также отметил, что в скором времени можно ждать полный разгром ВСУ. URA.RU собрало все главные заявления Герасимова, прозвучавшие во время доклада.

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