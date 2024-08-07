Костенко высказалась о походах Тарасова на маникюр и педикюр

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко заявила, что положительно относится к тому, что муж ходит на маникюр и педикюр в салон красоты. Так она ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), который поинтересовался, не против ли она визитов спортсмена к мастерам красоты.

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Отлично, я его и отправила. Ничего не имею против того, чтобы ему аккуратно подстригли ногти и распарили ноги, — заявила она.

Девушка также подчеркнула, что ноги футболистов сильнее нуждаются в уходе из-за мозолей. Она пошутила, что Тарасов пошел «не за гелевым покрытием или наращиваем».

До этого модель публично открестилась от пятых родов. Она заявила, что если детей будет больше, то она начнет путать их имена. Однако поклонники не верят звезде, отмечая, что через год-два она, вероятно, вновь станет мамой.

Инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля советует перед походом к мастеру не пользоваться маслами и кремами, а также не пытаться самостоятельно привести в порядок руки. Кроме того, не следует использовать кусачки или ножницы. Это позволит мастеру как можно качественнее сделать свое дело.