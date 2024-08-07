«Спартак» объявил об уходе Ивана Дмитриева в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Иван Дмитриев перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

«20-летний атакующий полузащитник молодёжной сборной России проведет в клубе из Самары текущий сезон», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Дмитриев является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Футболист выступает за «Урал» с лета 2023 года, когда он перешёл в екатеринбургскую команду из «Ленинградца». Всего за клуб из Екатеринбурга Игорь провёл 37 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.