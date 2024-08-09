Агент Деррика Кена высказался о возможном переходе игрока в «Спартак»

Футбольный агент Омер Узун, представляющий интересы немецкого защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, отреагировал на новость о возможном переходе его клиента в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые согласовали с турецким клубом условия трансфера.

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«На данный момент Кён предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчёт того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», — приводит слова Узуна «Матч ТВ».

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.