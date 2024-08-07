Экс-президент «Спартака» назвал сектантами тех, кто говорит о возрождении команды

Три победы московского "Спартака" подряд не являются причиной говорить о том, что в клубе происходят позитивные изменения, а также не дают повода положительно отзываться о главном тренере команды Деяне Станковиче. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

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"Накидали трешку последний команде.. "Динамо" в Фонбет Кубке России играло экспериментальным составом. Давайте дождёмся матчей в чемпионате с бело-голубыми, "Зенитом", "Локомотивом, ЦСКА. Только после этого можно говорить, что нынешний "Спартак" из себя представляет! А сейчас это крики сектантов в пользу своего клуба. Изменилась ли игра при Станковиче? Мне он на хрeн не нужен. По матчу с "Оренбургом" было видно - проблемы есть", - сказал Червиченко.

Собеседник издания указал, что у Станковича была яркая карьера игрока, но как тренер он прошел через разные этапы, в том числе негативные. Кроме того, Червиченко признался, что удивлен разговорами о победах "Спартака". По его мнению, в матче против "Химок" (3:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белым помогли судьи.

В понедельник "Спартак" дома разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский "Ахмат". Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным "Локомотивом".