Мостовой оценил желание "Спартака" купить игрока сборной Турции

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой оценил решение красно-белых приобрести нападающего турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу, отметив, что от хороших игроков не отказываются. Его слова приводит "Советский спорт".

"Видим одно приобретение, второе, третье, четвертое, еще свои человек 20. От хороших футболистов никто точно отказываться не будет, а Актюркоглу играет в "Галатасарае" и сборной Турции", - заявил Мостовой.

Актюркоглу стал футболистом "Галатасарая" в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн.

"Спартак" дома разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский "Ахмат". Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным "Локомотивом"