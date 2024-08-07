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«От хороших футболистов не отказываются»: Мостовой о трансферных планах «Спартака»

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой оценил решение красно-белых приобрести нападающего турецкого "Галатасарая" Керема Актюркоглу, отметив, что от хороших игроков не отказываются. Его слова приводит "Советский спорт".

Мостовой оценил желание "Спартака" купить игрока сборной Турции
© РИА Новости
"Видим одно приобретение, второе, третье, четвертое, еще свои человек 20. От хороших футболистов никто точно отказываться не будет, а Актюркоглу играет в "Галатасарае" и сборной Турции", - заявил Мостовой.

Актюркоглу стал футболистом "Галатасарая" в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн.

"Спартак" дома разгромил "Крылья Советов" со счетом 3:0 в матче третьего тура РПЛ. В следующем туре красно-белые также на домашней арене примут грозненский "Ахмат". Игра состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. На данный момент москвичи набрали шесть очков в трех встречах и делят четвертое и пятое места в турнирной таблице со столичным "Локомотивом"