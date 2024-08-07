Миланский «Интер» проиграл «Аль‑Иттихаду» в товарищеском матче

Саудовский «Аль‑Иттихад» нанес поражение миланскому «Интеру» в товарищеском матче.

Встреча прошла в Монце (Италия) и завершилась со счетом 2:0. В составе саудовского клуба дубль оформил Мусса Диаби, который летом перешел в команду из «Астон Виллы».

11 августа действующие чемпионы Италии встретятся с лондонским «Челси».

Новый сезон чемпионата Италии стартует 17 августа. Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.