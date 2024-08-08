«Спартак» согласовал трансфер футболиста «Галатасарая»

Московский «Спартак» договорился с «Галатасараем» о переходе защитника Деррика Кёна. Об этом сообщает журналист Али Наджи Кучук.

© championat.com

По информации источника, о переходе Кёна будет объявлено либо сегодня, 8 июля, либо завтра, 9 августа, после матча 1-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Хатайспором». Сообщается, что сумма сделки составит € 8 млн, включая бонусы.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.