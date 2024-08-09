Мостовой дал прогноз на матч между «Краснодаром» и ЦСКА

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой дал прогноз на матч между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

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Встреча 4‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре и начнется в 20:00 (мск).