Мостовой дал прогноз на матч между «Краснодаром» и ЦСКА

«Будет обоюдоострая ничейная игра, где нет фаворита». Мостовой — о матче «Краснодара» с ЦСКА
Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой дал прогноз на матч между «Краснодаром» и московским ЦСКА.
Встреча 4‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре и начнется в 20:00 (мск).
— «Краснодар» на старте сезона выглядит неважно, но в команду вернулся Кордоба, которого не хватало. В прошедших матчах Кордоба не был в оптимальной форме, но очень многое приносил команде. Плюс у «Краснодара» хороший и сильный состав, поэтому они по любому будут наверху турнирной таблицы — с Мусаевым или с кем‑то другим. Но ЦСКА сейчас тоже неплохо выглядит. Поэтому мне видится, что в таком матче будет обоюдоострая ничейная игра, где нет фаворита. Такая же игра была в матче Кубка России, но тогда было преимущество у «Краснодара». В предстоящем матче выиграет тот, у кого будет больше футбольного фарта, — цитирует Мостового «Чемпионат».