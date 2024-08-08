Тренер «Арсенала» нанимал карманников, чтобы проверить игроков

Тренер «Арсенала» Артета нанимал карманников, чтобы проверить игроков на бдительность
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета нанимал команду профессиональных карманников на командный ужин, чтобы показать команде, как важно быть всегда наготове и настороже. Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, тренер «канониров» однажды во время ужина с игроками тайно нанял команду профессиональных карманников. Идея заключалась в том, что они будут изымать из карманов сотрудников личные вещи, в частности телефоны и кошельки. По окончании ужина Микель Артета попросил игроков вывернуть карманы. Тогда многие из них обнаружили, что у них украли ценные вещи. Посыл тренера «Арсенала» заключался в том, чтобы показать своей команде, как важно быть сконцентрированными и бдительными при любых обстоятельствах.