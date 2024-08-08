Тренер «Арсенала» нанимал карманников, чтобы проверить игроков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета нанимал команду профессиональных карманников на командный ужин, чтобы показать команде, как важно быть всегда наготове и настороже. Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на The Athletic.

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По информации источника, тренер «канониров» однажды во время ужина с игроками тайно нанял команду профессиональных карманников. Идея заключалась в том, что они будут изымать из карманов сотрудников личные вещи, в частности телефоны и кошельки. По окончании ужина Микель Артета попросил игроков вывернуть карманы. Тогда многие из них обнаружили, что у них украли ценные вещи. Посыл тренера «Арсенала» заключался в том, чтобы показать своей команде, как важно быть сконцентрированными и бдительными при любых обстоятельствах.