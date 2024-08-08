ЭСК вынесла вердикт по пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Пари НН»

ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче с «Пари НН».

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Махачкалинский клуб попросил экспертно-судейскую комиссию оценить четыре эпизода в матче 3-го тура Мир РПЛ – неназначение пенальти в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 48-й минутах и назначение 11-метрового в ворота «Динамо» Махачкала на 78-й минуте. Главным арбитром матча был Ян Бобровский, за ВАР отвечал Рафаэль Шафеев.

«Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» Дмитрия Тихого в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как мяч, двигающийся с короткой дистанции после игры в него игроком соперника, был неожиданным для защитника, его рука находилась близко к телу, не увеличивая неестественно его площадь, игрок не имел физической возможности избежать контакта с мячом, предпринимая попытку убрать руку за тело.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия отмечает ошибочность вмешательства ВАР в игровую ситуацию ввиду отсутствия оснований считать решение судьи продолжить игру очевидно ошибочным. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи оставить свое первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительная задержка и последующий контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Пари НН» Кирилла Гоцука игрока атакующей команды «Динамо» Эгаша Касинтуры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым, так как интенсивность этого контакта была слабой и не влияла на нападающего, который преувеличил его последствия, упав на газон неестественным образом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны игрока обороняющейся команды «Пари НН» Никиты Каккоева против игрока атакующей команды «Динамо» Эгаша Касинтуры, по мнению всех членов комиссии, произошло за пределами штрафной площади, в связи с чем комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар в пользу команды «Динамо» в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 45+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Пари НН» Кирилл Гоцук, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» Сердером Сердеровым в собственной штрафной площади, так как защитник сыграл в мяч в нормальной манере, а неизбежный контакт по инерции с ногой нападающего после этого не является наказуемым. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

5. Судья ошибочно назначил пенальти в ворота команды «Динамо» после просмотра монитора на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Джемала Табидзе в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с атакующим игроком команды «Пари НН» Зе Турбо, так как оба игрока боролись за мяч, никто из игроков в мяч не сыграл, незначительный физический контакт между игроками, являющийся частью футбола, не является наказуемым.

Учитывая высокий уровень допустимых единоборств, применяемый судьей в матче, и последовательности его решений, комиссия единогласно считает, что ВАР ошибочно вмешивался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору ввиду отсутствия на это очевидных оснований, а судье следовало оставить свое первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении комиссии.