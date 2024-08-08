Гаджиев: мы не довольны решением ЭСК, это оскорбительные выводы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ решение ЭСК РФС по спорным моментам матча бело-голубых с «Пари НН» в третьем туре РПЛ.

© ФК «Динамо» Махачкала

Сегодня, 8 августа, ЭСК РФС постановил, что судья встречи Ян Бобровский правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3 минутах. А также арбитр ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» после просмотра монитора на 78-й минуте матча. Единственный гол с пенальти решил исход матча в пользу нижегородской команды. Встреча завершилась со счетом 1:0.

– Довольны ли вы решением ЭСК?

– Конечно, не довольны. Я считаю, что это оскорбительные выводы. Не побоюсь сказать, что это наглые выводы. Это выводы группы людей, пытающихся устанавливать новые правила, новые трактовки правил. Эта группа людей, которая всей стране рассказывает, что и вы, и на Урале, и в Москве, и в Ростове – вы все не правы. Получается, Аршавин не знает правил, когда говорит, что команду «убили»? Вместе с ним президент «Урала» не знает правил, Гаджиев не знает правил? Мы всю жизнь в футболе, в этих процессах и ничего не знаем, ничего не понимаем? Я считаю, что это прямое оскорбление. Оно свидетельствует о том, что интересы этой группы людей выше интересов футбола. Самое главное – это интересы игры. Они пытаются доказать обратное, что их собственное влияние на игру важнее самой игры.

– В Первой лиге лучше организована судейская работа, чем в РПЛ?

– Данный случай не подлежит такой оценке. Это не повод для сопоставления судейства в Первой лиге и РПЛ. Почему не повод? Потому что это судейство (в матче с «Пари НН» – «Спорт День за Днем») выходит за все рамки. Неслучайна повсеместная реакция на это судейство. Это нонсенс, это эксклюзив. Как сказал Аршавин, это «убийство», которое бывает раз в полгода, раз в год, а может и раз в три года. На базе такого судейства нельзя сопоставлять, как было вчера в Первой лиге и как сегодня в РПЛ.