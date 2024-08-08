Футболист «Факела» оштрафован за удар ногой по микрофону

Защитник «Факела» Игорь Калинин оштрафован контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 50 тысяч рублей за удар по микрофону «Матч ТВ», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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Матч третьего тура МИР РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром» состоялся в Воронеже 4 августа и завершился со счетом 0:0. Калинин провел на поле все 90 минут.