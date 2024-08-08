Футболист «Факела» оштрафован за удар ногой по микрофону

Футболист «Факела» Калинин оштрафован на 50 тысяч рублей за удар ногой по микрофону «Матч ТВ»
Защитник «Факела» Игорь Калинин оштрафован контрольно‑дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на 50 тысяч рублей за удар по микрофону «Матч ТВ», сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Матч третьего тура МИР РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром» состоялся в Воронеже 4 августа и завершился со счетом 0:0. Калинин провел на поле все 90 минут.
— В матче «Акрон» — «Динамо» у гостей была задержка выхода из раздевалки. «Рубин» — «Химки» — главный тренер хозяев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, штраф 20 тысяч рублей. Главный тренер гостей Франк Артига выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия — аналогичный штраф 10 тысяч. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оштрафован на 20 тысяч, клуб — на 20 тысяч из‑за выхода за пределы технической зоны с выходом на поле. Футболист «Факела» Игорь Калинин сознательно ударил ногой по микрофону «Матч ТВ» и повредил его, был составлен акт, за неспортивное поведение игрок оштрафован на 50 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку, «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей. В матче махачкалинского «Динамо» и «ПАРИ НН» за скандирование оскорбительной кричалки болельщиками хозяев штраф 10 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».