Гюндоган высказался о своем будущем на фоне слухов об интересе из Турции

33-летний полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган прокомментировал ранее появившуюся информацию о своём возможном переходе в один из клубов чемпионата Турции.

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«Возможно, однажды я присоединюсь к турецкой Суперлиге, но это произойдёт не нынешним летом», — приводит слова Гюндогана ASpor.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах немецкого футболиста заинтересован главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.