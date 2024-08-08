Бывший центральный защитник мадридского «Реала», «Бешикташа», «Порту» и сборной Португалии Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год.

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Последним клубом футболиста стал «Порту», за который он выступал с 2019 по 2024 год. Также Пепе играл за португальский гранд с 2004 по 2007 год. За этот период он принял участие в 288 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 11 результативными передачами.

Пепе выступал в составе мадридского «Реала» с 2007 по 2017 год. За этот период он сыграл 334 матча, в которых отметился 15 голами и 20 результативными передачами. В составе «сливочных» защитник трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также три раза становился чемпионом Испании.

За сборную Португалии Пепе провёл 141 матч и забил восемь голов. Выиграл Евро-2016 и Лигу наций УЕФА (2019).