Тен Хаг ответил на вопрос о новых трансферах «МЮ» нынешним летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, планируют ли «красные дьяволы» ещё осуществлять трансферы нынешним летом.

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«Когда у нас появятся новости, мы расскажем о них. Вы видели рынок, на нём всё довольно спокойно. Мы заключили две сделки. Всё дело в сроках, рыночных вариантах, подходящем моменте. Я не вдаюсь в подробности относительно того, какую мы ведём работу в плане набора футболистов. Мы знаем, что делаем. Просто наберитесь терпения, и в нужный момент мы вам расскажем», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» приобрёл 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, а также 23-летнего нападающего Джошуа Зиркзее.