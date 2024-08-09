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Стало известно, когда пройдут последние три тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей с 4-го по 6-й тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Путь РПЛ. Групповой этап.

4-й тур:

17 сентября (вторник)

«Зенит» – «Рубин».

18 сентября (среда)

ЦСКА – «Краснодар»; «Ростов» – «Оренбург»; «Акрон» – «Факел»; «Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва).

19 сентября (четверг)

«Пари НН» – «Ахмат»; «Химки» – «Локомотив»; «Спартак»«Крылья Советов».

5-й тур:

1 октября (вторник)

«Пари НН» – ЦСКА; «Рубин» – «Факел»; «Локомотив» – «Оренбург».

2 октября (среда)

«Химки» – «Ростов»; «Ахмат» – «Краснодар»; «Динамо» (Москва)«Спартак»; «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала); «Зенит»«Акрон».

6-й тур:

22 октября (вторник)

«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»; ЦСКА – «Ахмат»; «Факел» – «Зенит».

23 октября (среда)

«Акрон» – «Рубин»; «Ростов» – «Локомотив»; «Краснодар» – «Пари НН»; «Оренбург» – «Химки».

24 октября (четверг)

«Крылья Советов»«Динамо» (Москва).

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