Бояринцев: российские тренеры должны быть прежде всего в РПЛ

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев считает, что в Российской Премьер-Лиге должны быть в первую очередь доморощенные тренеры, а не иностранцы.

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— Говорят, что Первая лига — это турнир только для российских тренеров. У иностранцев редко получалось вернуть команду в РПЛ. Морено справится с этой задачей?

— Российские тренеры должны быть прежде всего в РПЛ, есть достойные люди. Что касается Первой лиги, то футбол везде единый. Если ты сильный тренер, то будешь работать на любом уровне. Но также важна психология, потому что тренеру нужно тоже перестраиваться, когда нет результата. С таким подбором футболистов, как в «Сочи», «Урале» и «Балтике», многое зависит от игроков и их психологии. Им нужно быть максимально мотивированными, как в РПЛ, и тогда всё получится, — сказал Бояринцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.