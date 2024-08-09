Трансфер Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва. Турки хотят, чтобы москвичи выплатили 2,5 млн евро «Ганноверу» за прошлый переход игрока (Sport24)
Трансфер Деррика Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва.
Ранее стало известно, что московский клуб сделал предложение по 25-летнему защитнику.
По информации Sport24, «Галатасарай» еще не выплатил 2,5 миллиона евро за предыдущий переход немецкого защитника из «Ганновера».
Турки хотят, чтобы этот платеж совершил «Спартак», но красно-белых не устраивают такие условия из-за проблем с переводом средств в Германию.
Сообщается, что одним из вариантов решения может быть аренда Кена с правом выкупа за 8 миллионов евро.
«На данный момент Кен предпочитает остаться в «Галатасарае». Я не знаю насчет того, делал ли «Спартак» предложение клубу по Деррику», – сообщил «Матч ТВ» агент игрока Омер Узун.
В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей в чемпионате Турции, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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Трансфер Кена в «Спартак» из «Галатасарая» под угрозой срыва. Турки хотят, чтобы москвичи выплатили 2,5 млн евро «Ганноверу» за прошлый переход игрока (Sport24)