«Спартак» рассматривает две альтернативы защитнику «Галатасарая» Кену

Московский «Спартак» рассматривает две альтернативы немецкому защитнику «Галатасарая» Дерри Кену, сообщил Metaratings.ru.

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По информации источника, оба кандидата являются легионерами, один из которых играет в клубе Латинской Америки. Отмечается, что красно-белые намерены укрепить позицию левого защитника до закрытия трансферного окна.

Как ранее сообщил журналист Кадир Четинчали, Кен навряд ли перейдет в «Спартака» в ближайшее время. Он отметил, что 25-летний игрок не хочет играть в России из-за того, что московский клуб не участвует в еврокубках.

Кен защищает цвета турецкого клуба с февраля 2024-го года. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2026-го года. В составе «Галатасарая» футболист в прошедшем сезоне чемпионата Турции отметился двумя голевыми передачами и одним голом.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.

«Спартак» после трех туров РПЛ идет на пятом месте с 6 очками.