Актюркоглу не перейдет в «Спартак». Агент вингера заявил, что «сделки не будет»
Керем Актюркоглу не перейдет в «Спартак».
О срыве трансфера турецкого полузащитника в российский клуб сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.
«Сделки по Керему не будет», – заявил представитель игрока.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер, а вингер хочет получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Актюркоглу не перейдет в «Спартак». Агент вингера заявил, что «сделки не будет»
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