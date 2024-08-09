Керем Актюркоглу не перейдет в «Спартак».

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О срыве трансфера турецкого полузащитника в российский клуб сообщил агент футболиста Вильям Д’Авила.

«Сделки по Керему не будет», – заявил представитель игрока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер, а вингер хочет получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Актюркоглу провел 37 матчей в прошлом сезоне чемпионата Турции, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.