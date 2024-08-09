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«Челси» договорился с Нету о переходе, «Вулвс» просят 60 млн футов за вингера

Педру Нету близок к переходу в «Челси» из «Вулверхэмптона».

Педру Нету близок к переходу в «Челси» из «Вулверхэмптона»
© Sports.ru

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, лондонцы договорились с вингером о переходе.

Переговоры «Челси» с «Вулверхэмптоном» находятся на завершающей стадии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Вулвс» просят за игрока 60 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ 24-летний португалец сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

На Евро-2024 Педру провел 3 матча и получил 1 желтую карточку.

Футбол
Фабрицио Романо