Медицинский штаб «Монако» делает все для восстановления Головина

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что медицинский штаб французского клуба делает всё возможное, чтобы российский хавбек восстановился к началу нового сезона. Ранее сообщалось, что Головин получил повреждение лодыжки на тренировке.

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«Александр чувствует себя хорошо. Восстановление идёт по плану. Травма произошла на тренировке. Медицинский штаб «Монако» всё делает для того, чтобы Александр восстановился к началу сезона, все этого хотят. Но самое главное — качественно восстановиться», — приводит слова Клюева ТАСС.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.