Женская сборная Германии по футболу завоевала бронзу Олимпиады-2024

Завершился матч за третье место женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Германии. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Сборная Германии одержала победу со счётом 1:0.

На 64-й минуте защитница сборной Германии Джулия Гвинн реализовала пенальти.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.