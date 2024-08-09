Карпин: уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас

Тренер «Ростова» Карпин считает, что крупное поражение в прошлом туре РПЛ не должно сильно повлиять на команду
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, почему в стартовом составе команды на матч 4‑го тура МИР РПЛ с «Рубином» выйдет нападающий Егор Голенков, и сказал, что крупное поражение от «Зенита» не должно сильно повлиять на игроков.
Встреча пройдет в пятницу в Ростове‑на‑Дону и начнется в 20:45 по московскому времени.
В предыдущем туре «Ростов» проиграл «Зениту» на выезде со счетом 0:5.
— Приятного мало, и позитивного было мало, но уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас.
— Почему сегодня именно Голенков в старте?
— А до этого вы спрашивали, почему играет Комличенко, а не играет Голенков. Вопрос всегда один и тот же. Потому что так решили.
— Каково состояние Эль‑Аскалани и Комарова, как они себя чувствуют?
— Они готовы быть на скамейке как минимум. Если понадобятся, то на сколько‑то выйдут, 20–30 минут вполне, — сказал Карпин «Матч ТВ».
Прямую трансляцию игры смотрите с 20:35 в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Тренер «Ростова» Карпин считает, что крупное поражение в прошлом туре РПЛ не должно сильно повлиять на команду
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