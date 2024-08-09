Карпин: уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, почему в стартовом составе команды на матч 4‑го тура МИР РПЛ с «Рубином» выйдет нападающий Егор Голенков, и сказал, что крупное поражение от «Зенита» не должно сильно повлиять на игроков.

Встреча пройдет в пятницу в Ростове‑на‑Дону и начнется в 20:45 по московскому времени.

В предыдущем туре «Ростов» проиграл «Зениту» на выезде со счетом 0:5.

— Приятного мало, и позитивного было мало, но уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас.

— Почему сегодня именно Голенков в старте?

— А до этого вы спрашивали, почему играет Комличенко, а не играет Голенков. Вопрос всегда один и тот же. Потому что так решили.

— Каково состояние Эль‑Аскалани и Комарова, как они себя чувствуют?

— Они готовы быть на скамейке как минимум. Если понадобятся, то на сколько‑то выйдут, 20–30 минут вполне, — сказал Карпин «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры смотрите с 20:35 в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.