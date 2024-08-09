Мората: я согласился перейти в «Милан», как только Ибрагимович позвонил мне

Новоиспечённый нападающий «Милана» Альваро Мората высказался о своём переходе в итальянский гранд из мадридского «Атлетико», состоявшийся нынешним летом.

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«Ни одна команда не хотела меня так сильно, как «Милан». Я сразу же сказал: «Да». Я чувствовал себя игроком «Милана» ещё во время чемпионата Европы — 2024. Как только Златан [Ибрагимович] позвонил мне, я сразу согласился (Ибрагимович является советником компании, владеющей «Миланом». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мораты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.