Названы даты ближайших матчей сборной России

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало даты, в которые сборная России проведет товарищеские матчи в сентябре против национальных команд Вьетнама и Таиланда. Всего будут проведены три поединка.

С Вьетнамом Россия сыграет 5 и 10 сентября, а с Таиландом — 7-го числа. Ранее была информация, что первая игра состоится 4 сентября.

Сообщается также, что турнир состоится не в Хошимине, а в Ханое.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее команда также пропустила чемпионат мира — 2022.

В своих трех последних товарищеских матчах национальная команда России одержала крупные победы с сухим счетом, разгромив Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0). В июле 2024 года появилась информация, что российская сторона ведет переговоры с Замбией по проведению товарищеского матча, однако 10 июля Российский футбольный союз опровергнул сообщения о договоренности по игре.