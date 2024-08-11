«Барселона» подписала контракт с азербайджанским голкипером

Испанская «Барселона» объявила о подписании контракта с азербайджанским вратарём Эльдаром Тагизаде. 21-летний голкипер перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Отметим, что Тагизаде будет выступать за вторую команду сине-гранатовых.

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Эльдар Тагизаде является воспитанником бакинского «Нефтчи». Позднее футболист выступал за испанский клуб «Марсет», а затем на протяжении двух лет находился в системе французского «Клермона». Последним клубом голкипера был испанский «Луго», где он также выступал за вторую команду.

Вторая команда «Барселоны» выступает в третьем по силе дивизионе страны. По итогам прошлого сезона клуб занял третье место и вышел в плей-офф за право выйти в Сегунду. Однако в финале сине-гранатовые уступили «Кордобе» по сумме двух матчей (2:3).