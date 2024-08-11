«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» в домашнем матче 4-го тура РПЛ

Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 0:0 сыграли вничью с грозненским "Ахматом" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в присутствии 14 257 зрителей.

Символический удар перед началом матча нанес вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР, двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Ринат Дасаев.

"Спартак" не может обыграть "Ахмат" в РПЛ с 4 декабря 2021 года, тогда красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 2:1. После этого команды четырежды сыграли вничью, одну победу одержал "Ахмат".

"Спартак" набрал 7 очков и занимает пятое место в РПЛ. У "Ахмата" 3 очка, команда располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 18 августа, "Ахмат" на следующий день на выезде встретится с махачкалинским "Динамо".