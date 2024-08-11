"Крылья Советов" обыграли "Факел" в матче чемпионата России по футболу

Самарские "Крылья Советов" дома со счетом 2:0 обыграли воронежский "Факел" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей голы забили Фернандо Констанца (75-я минута) и Франко Ороско (78). Оба игрока вышли на замену на 74-й минуте.

9 августа пресс-служба "Крыльев Советов" объявила, что все средства, вырученные от продажи билетов 9 и 10 августа, будут направлены пострадавшим в результате атаки ВСУ на Курскую область.

"Крылья Советов" одержали первую победу в текущем сезоне, команда набрала три очка после четырех туров и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" набрал одно очко и располагается на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Крылья Советов" 17 августа на выезде сыграют с московским "Динамо", "Факел" на следующий день примет столичный "Спартак".